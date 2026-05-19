Les vendredis du CIAM Afterwork et Jazz CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les vendredis du CIAM Afterwork et Jazz

Vendredi 29 mai 2026 de 18h30 à 23h30.

Vendredi 5 juin 2026 de 18h30 à 23h30.

Vendredi 26 juin 2026 de 18h30 à 23h30.

Vendredi 3 juillet 2026 de 18h30 à 23h30.

Vendredi 10 juillet 2026 de 18h30 à 23h30. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-05 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10

Tous les vendredis soir de mai à juillet, La pinède du CIAM ouvre sa terrasse pour des soirées afterwork conviviales, festives et ouvertes à tous.

Au programme musique live, bar en plein air et brise du soir, de 18h30 jusqu’à 23h30.

Sous les pins, l’ambiance monte pour ce premier rendez-vous, le 29 mai, le CIAM lance la saison avec une soirée jazz avec le Big Band 13.



Et ce n’est que le début… retrouvez aussi les Vendredis du CIAM version Place aux artistes 3 à 4 artistes de cirque par soirée dès le mois de juin, des scènes ouvertes en plein air… et un public qui vote pour désigner son coup de cœur !



Vendredi 5 juin Don’t Stop Me Now

Vendredi 26 juin Paradise Circus

Vendredi 3 juillet On Top of the World

Vendredi 10 juillet Au bout de mes rêves, Grande Finale



Foodtrucks pour se régaler et un cadre unique pour déconnecter.

Un début de soirée qui sent déjà bon l’été, entre collègues, entre amis ou en famille ! .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Every Friday evening from May to July, La pinède du CIAM opens its terrace for friendly, festive afterwork evenings open to all.

On the program: live music, open-air bar and evening breeze, from 6:30pm to 11:30pm.

L’événement Les vendredis du CIAM Afterwork et Jazz Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence