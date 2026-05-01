Exposition de Peinture par Florence FORTHOFFER Place du Pradou Taulignan

Taulignan

Exposition de Peinture par Florence FORTHOFFER

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15

Florence Forthoffer, peintre depuis 10 ans expose ses œuvres, inauguration le 1er mai à 18h30

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Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@taulignanarts.fr

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English :

Florence Forthoffer, painter for 10 years, exhibits her work, opening May 1 at 6:30 p.m

L’événement Exposition de Peinture par Florence FORTHOFFER Taulignan a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes