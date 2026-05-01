Exposition de Peinture par Florence FORTHOFFER Place du Pradou Taulignan
Exposition de Peinture par Florence FORTHOFFER Place du Pradou Taulignan vendredi 1 mai 2026.
Taulignan
Exposition de Peinture par Florence FORTHOFFER
Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15
Florence Forthoffer, peintre depuis 10 ans expose ses œuvres, inauguration le 1er mai à 18h30
.
Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@taulignanarts.fr
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English :
Florence Forthoffer, painter for 10 years, exhibits her work, opening May 1 at 6:30 p.m
L’événement Exposition de Peinture par Florence FORTHOFFER Taulignan a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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