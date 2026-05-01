Exposition de peinture Un autre Monde par Pascal BOUTERIN Gare de l’Escalet La Ciotat
Exposition de peinture Un autre Monde par Pascal BOUTERIN Gare de l’Escalet La Ciotat lundi 25 mai 2026.
La Ciotat
Exposition de peinture Un autre Monde par Pascal BOUTERIN
Du 25/05 au 01/06/2026 tous les jours de 10h30 à 19h30. Gare de l’Escalet 42 Quai François Mitterrand La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:30:00
fin : 2026-06-01 19:30:00
Date(s) :
2026-05-25
L’exposition est une invitation à venir découvrir (ou redécouvrir) l’univers de cet artiste à la personnalité singulière et unique.
Les œuvres sont lumineuses, musicales, vibrantes.
L’exposition est une invitation à venir découvrir (ou redécouvrir) l’univers de cet artiste à la personnalité singulière et unique.
Les œuvres sont lumineuses, musicales, vibrantes.
Entre abstraction et figuration laissez vous emporter par cet ailleurs où se mêlent la matière, les pigments, les couleurs.
Toute une mise en scène, une mise en lumière que nous vous proposons de partager avec nous à l’occasion de cette exposition.
Au plaisir de vous rencontrer .
Gare de l’Escalet 42 Quai François Mitterrand La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
This exhibition is an invitation to discover (or rediscover) the world of an artist with a truly singular and unique personality. The works are luminous, musical, and vibrant
L’événement Exposition de peinture Un autre Monde par Pascal BOUTERIN La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de La Ciotat
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