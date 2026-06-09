Exposition de peintures au marc de café et de sculptures sur bois par Sabino Puma et Ermite du Bois à Niort Bâtiment Le Séchoir Niort
Exposition de peintures au marc de café et de sculptures sur bois par Sabino Puma et Ermite du Bois à Niort Bâtiment Le Séchoir Niort samedi 4 juillet 2026.
Niort
Exposition de peintures au marc de café et de sculptures sur bois par Sabino Puma et Ermite du Bois à Niort
Bâtiment Le Séchoir 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06
Venez découvrir la nouvelle exposition estivale du Séchoir à Port Boinot, à Niort, tout au long des mois de juillet et août.
L’Ermite du Bois réalise ses œuvres en taille directe à l’aide d’outils manuels. Soucieux d’une démarche écoresponsable, il travaille exclusivement avec du bois récupéré. Son univers artistique explore l’espace, le temps et les émotions humaines à travers des sculptures aux formes organiques, abstraites et parfois figuratives.
Sabino Puma est un artiste peintre inspiré par les paysages du Marais poitevin et la richesse du vivant. Ses œuvres représentent oiseaux et animaux avec sensibilité. Sa particularité utiliser le marc de café comme pigment principal. Dans une démarche de réutilisation et de respect de l’environnement, il crée des œuvres aux teintes naturelles, parfois rehaussées de touches colorées.
Entrée gratuite aux horaires de l’Office de Tourisme. .
Bâtiment Le Séchoir 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79 info@niortmaraispoitevin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peintures au marc de café et de sculptures sur bois par Sabino Puma et Ermite du Bois à Niort
L’événement Exposition de peintures au marc de café et de sculptures sur bois par Sabino Puma et Ermite du Bois à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Niort (Deux-Sèvres)
- Vernissage de l’exposition des élèves de Richard Gautier à Niort Galerie du peintre Niort 19 juin 2026
- Atelier carnet de voyage imaginaire à Niort Atelier de l’artiste Niort 20 juin 2026
- Conférence Au-delà de la Matière à Niort Niort Souché Niort 21 juin 2026
- NIORT JAZZ FESTIVAL – 1 JOUR – NIORT JAZZ FESTIVAL – PARC DE PRE-LEROY Niort 24 juin 2026
- Niort Jazz Festival 2026 Rue du Pré Leroy Niort 24 juin 2026