Exposition de peintures au marc de café et de sculptures sur bois par Sabino Puma et Ermite du Bois à Niort Bâtiment Le Séchoir Niort samedi 4 juillet 2026.

Niort

Exposition de peintures au marc de café et de sculptures sur bois par Sabino Puma et Ermite du Bois à Niort

Bâtiment Le Séchoir 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06

Venez découvrir la nouvelle exposition estivale du Séchoir à Port Boinot, à Niort, tout au long des mois de juillet et août.

L’Ermite du Bois réalise ses œuvres en taille directe à l’aide d’outils manuels. Soucieux d’une démarche écoresponsable, il travaille exclusivement avec du bois récupéré. Son univers artistique explore l’espace, le temps et les émotions humaines à travers des sculptures aux formes organiques, abstraites et parfois figuratives.

Sabino Puma est un artiste peintre inspiré par les paysages du Marais poitevin et la richesse du vivant. Ses œuvres représentent oiseaux et animaux avec sensibilité. Sa particularité utiliser le marc de café comme pigment principal. Dans une démarche de réutilisation et de respect de l’environnement, il crée des œuvres aux teintes naturelles, parfois rehaussées de touches colorées.

Entrée gratuite aux horaires de l’Office de Tourisme. .

Bâtiment Le Séchoir 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79 info@niortmaraispoitevin.com

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L’événement Exposition de peintures au marc de café et de sculptures sur bois par Sabino Puma et Ermite du Bois à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Niort Marais Poitevin