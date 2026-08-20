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Exposition de peintures et de maquettes des églises de la Nièvre, Église Saint-Symphorien de Chaluzy, Saint-Éloi

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Symphorien de Chaluzy · Saint-Éloi

Exposition de peintures et de maquettes des églises de la Nièvre, Église Saint-Symphorien de Chaluzy, Saint-Éloi

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Symphorien de Chaluzy
Adresse
50 route de Chaluzy, 58000 Saint-Éloi
Ville
58000 Saint-Éloi
Département
Nièvre

Exposition de peintures et de maquettes des églises de la Nièvre 19 et 20 septembre Église Saint-Symphorien de Chaluzy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Deux peintres nivernais, Nicole Sagnol et René Barle, mettent en valeur dans leurs toiles aux vives couleurs le patrimoine bâti et naturel.
La CAMOSINE (caisse des monuments et des sites de la Nièvre) expose 50 maquettes d’églises nivernaises.

Église Saint-Symphorien de Chaluzy 50 route de Chaluzy, 58000 Saint-Éloi Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 08 57 15 77 https://chaluzy.fr L’église Saint-Symphorien de Chaluzy est inscrite au titre des Monuments historiques.
Deux peintres nivernais, Nicole Sagnol et René Barle, mettent en valeur dans leurs toiles aux vives couleurs le patrimoine bâti et naturel.

©CAMOSINE

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