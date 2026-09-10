Exposition de peintures historiques, Fort de Feyzin, Feyzin

Informations pratiques

Exposition de peintures historiques 19 et 20 septembre Fort de Feyzin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une exposition de peintures historiques réalisée par les artistes du Club Sportif et Artistique de la Défense de Lyon et du Quartier Général Frère. À travers une sélection d’œuvres inspirées de l’histoire militaire, du patrimoine et de la mémoire des lieux, cette exposition offre un regard artistique et sensible sur des événements, des personnages et des paysages qui ont marqué notre histoire.

Fort de Feyzin 1 allée Séré de Rivières 69320 Feyzin. Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.

Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.

Découvrez une exposition de peintures historiques réalisée par les artistes du Club Sportif et Artistique de la Défense de Lyon et du Quartier Général Frère. À travers une sélection d’œuvres de du et…

©Yvan Gourdin