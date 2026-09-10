Exposition photographique des 20 ans d’acquisition du Fort, Fort de Feyzin, Feyzin

Informations pratiques

Exposition photographique des 20 ans d’acquisition du Fort 19 et 20 septembre Fort de Feyzin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installée dans la caponnière double, cette exposition photographique retracera les 20 ans d’acquisition du Fort de Feyzin par la Ville. À travers une série de panneaux, les visiteurs découvriront les grandes étapes de la renaissance du site : son ouverture progressive au public, les importants travaux de restauration, les aménagements réalisés, ainsi que les nombreuses manifestations et animations qui ont fait vivre le fort au fil des années. Un retour en images sur l’évolution de ce patrimoine emblématique.

Fort de Feyzin 1 allée Séré de Rivières 69320 Feyzin. Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.

Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.

Installée dans la caponnière double, cette exposition photographique retracera les 20 ans d’acquisition du Fort de Feyzin par la Ville. À travers une série de panneaux, les visiteurs découvriront les…

©Ville de Feyzin