Exposition de peintures Jean-Paul Ridereau

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-09

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-03-09

Exposition de peintures visible aux heures d’ouverture de la médiathèque .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peintures Jean-Paul Ridereau

L’événement Exposition de peintures Jean-Paul Ridereau Briouze a été mis à jour le 2026-01-29 par Flers agglo