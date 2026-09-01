Exposition de peintures Rue de la Manutention Longwy

Informations pratiques

Longwy

Exposition de peintures

Rue de la Manutention Carré Vauban Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-15

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-09-15

La galerie du Carré Vauban est un espace d’exposition dédié à la culture et à la mise en valeur du patrimoine.

Exposition des peintures réalisées par les membres de l’atelier Peinture de l’association AVF Longwy.

Le lieu abrite également des maquettes des fortifications de Vauban, du Vieux Château, de l’église Saint-Dagobert et de la Rotonde du parc des Récollets.

Sur réservation (4 personnes minimum).Tout public

5 .

Rue de la Manutention Carré Vauban Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

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English :

The Carré Vauban Gallery is an exhibition space dedicated to culture and the promotion of heritage.

Exhibition of paintings created by members of the “Painting” workshop of the AVF Longwy association.

The venue also houses scale models of Vauban’s fortifications, the Old Castle, Saint-Dagobert Church, and the Rotunda in Parc des Récollets.

By reservation only (minimum of 4 people).

L’événement Exposition de peintures Longwy a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY