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AGENDA · Saillagouse

EXPOSITION DE PEINTURES SAILLAGOUSE Saillagouse

mardi 11 août 2026 · Saillagouse

EXPOSITION DE PEINTURES SAILLAGOUSE Saillagouse

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Ville
66800 Saillagouse
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saillagouse

EXPOSITION DE PEINTURES SAILLAGOUSE

Saillagouse Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-11
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-11

Exposition de peintures par Alexis Roca et Betty-M Salle du Préau en face de la mairie.
Vernissage le 11 août à 18h….
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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 89  mairie@saillagouse.fr

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English :

Art exhibition by Alexis Roca and Betty-M—Salle du Pr%E9au, across from City Hall.
Opening reception on August 11 at 6:00 p.m….

L’événement EXPOSITION DE PEINTURES SAILLAGOUSE Saillagouse a été mis à jour le 2026-07-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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