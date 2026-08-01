EXPOSITION DE PEINTURES SAILLAGOUSE Saillagouse
mardi 11 août 2026 · Saillagouse
Informations pratiques
Saillagouse
EXPOSITION DE PEINTURES SAILLAGOUSE
Saillagouse Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-11
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-11
Exposition de peintures par Alexis Roca et Betty-M Salle du Préau en face de la mairie.
Vernissage le 11 août à 18h….
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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 89 mairie@saillagouse.fr
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English :
Art exhibition by Alexis Roca and Betty-M—Salle du Pr%E9au, across from City Hall.
Opening reception on August 11 at 6:00 p.m….
L’événement EXPOSITION DE PEINTURES SAILLAGOUSE Saillagouse a été mis à jour le 2026-07-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE
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