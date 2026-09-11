Exposition de photographies anciennes du patrimoine villeneuvois, Château de Flers, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Exposition de photographies anciennes du patrimoine villeneuvois 19 et 20 septembre Château de Flers Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, découvrez des photographies anciennes d’édifices villeneuvois au château de Flers.

Découvrez les églises villeneuvoises et le Château de Flers tels qu’ils étaient au début du 20 ème siècle !

Ces photos sont issues du fonds Augustin Boutique-Grard.

Augustin Boutique (1862-1944), né à Valenciennes, consacre sa vie à la photographie. Installé à Douai comme photographe-amateur entre 1894 et 1914, il met son talent au service du patrimoine monumental de sa région. Il fut aussi le photographe-reporter des grands événements festifs et des scènes de la vie quotidienne, témoignant de la société du début du 20e siècle. De ses nombreux voyages à travers la France, il rapporte des vues remarquables de monuments des grandes villes.

Horaires

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30

Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/histoire-du-chateau-de-flers Construit en 1661, ce château est typique de l’architecture flamande du 17ème siècle. Il accueille aujourd’hui dans ses caves un musée.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, découvrez des photographies anciennes d’édifices villeneuvois au château de Flers. exposition photographie

Eglise St Pierre de Flers Bourg – © Fonds Augustin Boutique-Grard