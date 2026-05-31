Exposition de photographies : Chaumont d’autrefois et d’aujourd’hui, Église Saint-Pierre, Chaumont
Exposition de photographies : Chaumont d’autrefois et d’aujourd’hui, Église Saint-Pierre, Chaumont dimanche 20 septembre 2026.
Exposition de photographies : Chaumont d’autrefois et d’aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Saint-Pierre Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition Photos sur le thème « Chaumont d’autrefois et d’aujourd’hui « , visite de l’église et exposition de tracteurs anciens.
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Exposition Photos sur le thème « Chaumont d’autrefois et d’aujourd’hui « , visite de l’église et exposition de tracteurs anciens.
©deseilleisabelle
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