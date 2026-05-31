Exposition de photographies : Chaumont d’autrefois et d’aujourd’hui, Église Saint-Pierre, Chaumont

Exposition de photographies : Chaumont d’autrefois et d’aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Saint-Pierre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition Photos sur le thème « Chaumont d’autrefois et d’aujourd’hui « , visite de l’église et exposition de tracteurs anciens.

Église Saint-Pierre Route de Neuville, 61230 Chaumont Chaumont 61230 Orne Normandie 06 70 98 18 56 https://www.facebook.com/share/1EGepBa13T/

Exposition Photos sur le thème « Chaumont d’autrefois et d’aujourd’hui « , visite de l’église et exposition de tracteurs anciens.

©deseilleisabelle