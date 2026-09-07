Exposition de photographies d’Ernest Furon, Hôtel de ville, Bailleul

Informations pratiques

Exposition de photographies d’Ernest Furon 19 et 20 septembre Hôtel de ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Aux prémices de la photographie aérienne, clichés de la ville et de la campagne bailleuloise mais aussi d’intérieurs de maisons au début du 20e siècle.

Proposée par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul – Monts de Flandre

Hôtel de ville Place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul, France Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France +33365671017 https://reservation.coeurdeflandre.fr/ascension-commentee-du-beffroi-de-bailleul.html L’Hôtel de Ville a été réalisé suite à la destruction totale de la ville lors de la Première Guerre mondiale. La reconstruction a été confiée à une équipe d’architectes composée de Louis Marie-Cordonnier, René et Maurice Dupire, Louis Roussel et Jacques Barbotin. Il s’agit d’une reconstruction artisanale et régionale avec le souci de renouer avec l’image régionale traditionnelle de l’hôtel de ville avec son beffroi, la bretèche, afin de faire de toute la ville un ensemble d’art flamand. Meneaux en pierre, encadrement à redent des lucarnes, bretèche plaquée au centre, sur un pignon à pans de moineaux, sont autant d’éléments qui confèrent sa grande primauté à l’architecture locale. Le beffroi repose sur une salle gothique du XIIe siècle. A25 Lille-Dunkerque, sortie 10 Bailleul centre ville SNCF Lille- Dunkerque/Calais, gare Bailleul

Aux prémices de la photographie aérienne, clichés de la ville et de la campagne bailleuloise mais aussi d’intérieurs de maisons au début du 20e siècle.

Ernest Furon