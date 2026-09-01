Exposition de photographies (Emeline Pujolas) et de sculptures (Thierry Gall) Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane
mercredi 16 septembre 2026 · Musée d'arts et traditions populaires Albert Reynaud · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Exposition de photographies (Emeline Pujolas) et de sculptures-métal (Thierry Gall)
Du 16/09 au 12/10/2026.
Horaires d’ouverture
– Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h Samedi de 9h à 12h.
Vernissage samedi 19 septembre à 11h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-09-16
Les artistes Emeline Pujolas (photographe) et Thierry Gall (sculpteur) exposent leurs œuvres
au musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.
Vous êtes attendus nombreux.
Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.
C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle. .
Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com
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English :
Artists Emeline Pujolas (photographer) and Thierry Gall (sculptor) are exhibiting their works
at the Albert Reynaud Museum of Folk Art and Traditions during regular opening hours.
We look forward to seeing many of you there.
L’événement Exposition de photographies (Emeline Pujolas) et de sculptures-métal (Thierry Gall) Marignane a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de Marignane
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