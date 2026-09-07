AGENDA · Martel
Exposition de photographies et cartes postales anciennes – Martel, Palais de la Raymondie, Martel
samedi 19 septembre 2026 · Palais de la Raymondie · Martel
Informations pratiques
Exposition de photographies et cartes postales anciennes – Martel 19 et 20 septembre Palais de la Raymondie Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir de remarquables photographies et cartes postales anciennes de Martel, présentées par l’association Martel au passé simple.
Palais de la Raymondie Palais de la Raymondie, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie
Venez découvrir les très belles photographies et cartes anciennes de Martel grâce à l’association Martel au passé simple !
©PAH
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