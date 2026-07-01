Informations pratiques

Exposition de photographies « L’Allier, Murmures de Villages » par Thierry Convers 19 et 20 septembre Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Il y a des voyages qui mènent loin et d’autres qui commencent juste au coin de la rue. Avec cette exposition, Thierry Convers vous propose de parcourir l’Allier autrement. Non pas à travers ses grands axes ou ses cartes postales les plus connues, mais au fil de ses villages, de ses rues tranquilles, de ses façades parfois oubliées et surtout de ses habitants. Car photographier un territoire, ce n’est pas seulement capturer des pierres ou des paysages, c’est aussi raconter des rencontres. L’œil du photographe peut parfois ressembler à celui d’un espion.

Ancien chef de cuisine, aujourd’hui photographe passionné et ambassadeur du Bourbonnais, il n’a ni studio, ni matériel dernier cri. Simplement un appareil, de la curiosité et l’envie sincère de montrer ce qui l’entoure. Comme en cuisine, ce ne sont pas les outils qui font tout, mais le regard, la patience et le goût des autres. Ces images sont donc une invitation à prendre le temps, à regarder autrement, à redécouvrir des lieux que l’on croit connaître, mais qui réservent encore bien des surprises. Et si en sortant de cette exposition, le visiteur a envie de se perdre un peu dans notre Bourbonnais, alors le pari sera réussi.

Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés Rue du Prieuré 03260 Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine

©Thierry Convers