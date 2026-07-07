Exposition de photographies Les 10 ans de l’APIQ ! Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Exposition de photographies Les 10 ans de l’APIQ !

Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-07

Exposition commune des différents artistes de l’APIQ association des différents artistes de la Presqui’ile, qui fête ses 10 ans ! .

Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 95 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de photographies Les 10 ans de l’APIQ ! Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon