Exposition de photographies Les 10 ans de l’APIQ ! Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon
mardi 7 juillet 2026 · Rue Curie · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Exposition de photographies Les 10 ans de l’APIQ !
Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-07
Exposition commune des différents artistes de l’APIQ association des différents artistes de la Presqui’ile, qui fête ses 10 ans ! .
Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 95 79
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English :
L’événement Exposition de photographies Les 10 ans de l’APIQ ! Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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