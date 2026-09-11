Exposition de photographies, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Exposition de photographies Samedi 19 septembre, 10h00 Maison Clémangis Marne

Entrée libre et gratuite, sans inscription nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites et expositions

A l’occasion des JEP, la Maison Clémangis, parmi les plus anciennes maisons à pans de bois de la ville, ouvre ses portes pour des visites libres ou guidées. La galerie vous permettra de profiter librement d’une exposition de photographies autour de l’architecture tout au long de votre visite.

Prolongez votre visite le soir !

Une soirée spéciale se tiendra ensuite, en l’honneur d’une pionnaire du modernisme en France : Eileen Gray.

Au programme : rencontres, échanges, livres et projection du film E.1027 (à 20h).

Un patrimoine local incontournable

La Maison Clémangis est le siège de la Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne, du Conseil de l’Ordre des Architecte du Grand-Est et des Amis du Vieux Châlons. Ce lieu est chargé d’une histoire locale forte que nous souhaitons transmettre aux générations futures.

Cette maison remarquable, bâtie selon l’architecture régionale traditionnelle, en pans de bois, serait l’ancienne propriété d’un notable et aurait été construite au cours de la 2de moitié du XVème siècle (1470-1480).

Initialement située à l’angle de la rue Saint-Sauveur et de celle qui lui donnera son nom, Clémangis, elle fut menacée de démolition sous le mandat du maire Jean Degraeve.

C’est dans ce contexte qu’a vu le jour en juin 1970, l’association des Amis du vieux Châlons qui sauva ce patrimoine devenu incontournable à Châlons-en-Champagne. La Maison Clémangis a été décrépie et ses quelques 2000 pièces stockées et numérotées avec de petites plaques en zinc avant d’être reconstruite en 1980.

Entre patrimoine et architecture contemporaine

Les JEP sont l’occasion de faire le lien entre le patrimoine et l’architecture contemporaine que nous faisons découvrir, partout en Champagne-Ardenne, grâce à une programmation annuelle riche, depuis 1990. Venez découvrir notre association et les différents rendez-vous que nous organisons chaque année !

Maison Clémangis 1 placette du cloître, 51000 Châlons-en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 45 http://www.chalons-en-champagne.net La Maison Clémangis, belle maison de notable, dotée d’une architecture solide et remarquable en pans de bois, a été construite vers 1470-1480. Aujourd’hui, elle abrite une galerie d’expositions qui accueille l’Ordre des Architectes et la MACA (Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne).

Visites et expositions

©MACA