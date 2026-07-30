Exposition de photographies sur le thème du paysage Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Exposition de photographies sur le thème du paysage
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Photo Club Reflex Saumur vous invite à découvrir une exposition de photographies sur le thème du paysage.
.
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Photo Club Reflex Saumur invites you to %E0 d%E9ccover an exhibition of photographs on the theme of landscape.
L’événement Exposition de photographies sur le thème du paysage Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Croisière vigneronne avec Alban Foucher sur un bateau traditionnel de Loire Saumur 30 juillet 2026
- Soirée Grenelle x Maxime Denis Saumur 30 juillet 2026
- Spectacle dans le cœur de Colette, la nature et l’amour des bêtes Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 30 juillet 2026
- Concert Haverhill Saumur 30 juillet 2026
- Arts de rue Raoul le chevalier Saumur 31 juillet 2026