Informations pratiques

Saumur

Exposition de photographies sur le thème du paysage

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Photo Club Reflex Saumur vous invite à découvrir une exposition de photographies sur le thème du paysage.

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Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Photo Club Reflex Saumur invites you to %E0 d%E9ccover an exhibition of photographs on the theme of landscape.

L’événement Exposition de photographies sur le thème du paysage Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME