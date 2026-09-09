Exposition de photographies sur l’histoire du Puits de Siège, Hall de l’hôtel de ville, Longwy
samedi 19 septembre 2026 · Hall de l'hôtel de ville · Longwy
Informations pratiques
Exposition de photographies sur l’histoire du Puits de Siège 19 et 20 septembre Hall de l’hôtel de ville Meurthe-et-Moselle
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition de photographies, dans le hall de l’hôtel de ville, célébrant le 30ème anniversaire de l’installation de l’office de tourisme du Grand Longwy au Puits de Siège.
Hall de l’hôtel de ville Place Darche 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Exposition de photographies, dans le hall de l’hôtel de ville, célébrant le 30ème anniversaire de l’installation de l’office de tourisme du Grand Longwy au Puits de Siège.
OTGL
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