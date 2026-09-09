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Exposition de photographies sur l’histoire du Puits de Siège, Hall de l’hôtel de ville, Longwy

samedi 19 septembre 2026 · Hall de l'hôtel de ville · Longwy

Exposition de photographies sur l’histoire du Puits de Siège, Hall de l’hôtel de ville, Longwy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hall de l'hôtel de ville
Adresse
Place Darche 54400 Longwy
Ville
54400 Longwy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Entrée libre

Exposition de photographies sur l’histoire du Puits de Siège 19 et 20 septembre Hall de l’hôtel de ville Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de photographies, dans le hall de l’hôtel de ville, célébrant le 30ème anniversaire de l’installation de l’office de tourisme du Grand Longwy au Puits de Siège.

Hall de l’hôtel de ville Place Darche 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Exposition de photographies, dans le hall de l’hôtel de ville, célébrant le 30ème anniversaire de l’installation de l’office de tourisme du Grand Longwy au Puits de Siège.

OTGL

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