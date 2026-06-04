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Exposition de photographies un monde à part Cornac

Exposition de photographies un monde à part Cornac

Exposition de photographies un monde à part Cornac jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Dans le bourg

Ville : 46130 Cornac

Département : Lot

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Cornac

Exposition de photographies un monde à part

Dans le bourg Cornac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-09

Le Repaire des Arts vous invite à une déambulation à la découverte des œuvres de Katia Maire et Gérard Cambon reproduites sur bâches

Le Repaire des Arts vous invite à une déambulation à la découverte des œuvres de Katia Maire et Gérard Cambon reproduites sur bâches

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Dans le bourg Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 27 72 90 72 

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English :

Le Repaire des Arts invites you on a stroll to discover the works of Katia Maire and Gérard Cambon reproduced on canvas

L’événement Exposition de photographies un monde à part Cornac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne

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