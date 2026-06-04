Exposition de photographies un monde à part Cornac jeudi 9 juillet 2026.

Cornac

Exposition de photographies un monde à part

Dans le bourg Cornac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-09

Le Repaire des Arts vous invite à une déambulation à la découverte des œuvres de Katia Maire et Gérard Cambon reproduites sur bâches

Le Repaire des Arts vous invite à une déambulation à la découverte des œuvres de Katia Maire et Gérard Cambon reproduites sur bâches

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Dans le bourg Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 27 72 90 72

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English :

Le Repaire des Arts invites you on a stroll to discover the works of Katia Maire and Gérard Cambon reproduced on canvas

L’événement Exposition de photographies un monde à part Cornac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne