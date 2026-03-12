Exposition Le bronze en bois

Cornac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-07-05 13:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Pascal Mitevoy est un sculpteur belge

Pascal Mitevoy est un sculpteur belge. Il vous promène dans son univers, de bois et de bronze

Accompagné dans le village par son ami Pierre Terrasson, photographe de la scène rock

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Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 27 72 90 72

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