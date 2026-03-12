Exposition Le bronze en bois Cornac
Exposition Le bronze en bois Cornac vendredi 19 juin 2026.
Exposition Le bronze en bois
Cornac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-07-05 13:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Pascal Mitevoy est un sculpteur belge
Pascal Mitevoy est un sculpteur belge. Il vous promène dans son univers, de bois et de bronze
Accompagné dans le village par son ami Pierre Terrasson, photographe de la scène rock
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Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 27 72 90 72
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