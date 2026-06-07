Exposition de photographies/ visite guidée, Eglise Notre-Dame de La Jaillette, Segré-en-Anjou Bleu
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de La Jaillette · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Exposition de photographies/ visite guidée 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de La Jaillette Maine-et-Loire
Entrée de l’exposition, 5 euros.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ANCIENNES
Dans le cadre des visites patrimoniales habituelles, l’association de sauvegarde de l’église de La Jaillette présente une exposition de tirages photos grand format de plaques photographiques du début du XXe siècle retrouvées dans le grenier de la demeure de l’auteur.
Celui-ci, officier de l’armée française embarqué vers l’Indochine photographie de nombreux lieux et escales en passant par la Mer Rouge , l’Océan indien… Une véritable découverte.
Eglise Notre-Dame de La Jaillette La Jaillette, Louvaines Segré-en-Anjou Bleu 49500 Louvaines Maine-et-Loire Pays de la Loire 0611842868 Eglise prieurale fondée en 1194 par G. Lostoir de retour de la croisade. Elle est agrandie d’un choeur gothique Plantagenêt au début du XIIIème siècle par l’abbaye de la Flèche (Augustins, La Mélinaie) qui y fonde un prieuré (cloitre roman prvé ouvert à la visite. Accès et stationnement facile en voiture.
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ANCIENNES
©Chantal Gilbert
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