Exposition de photos, Dans une salle du Château, Saint-Pal-de-Chalencon
samedi 19 septembre 2026 · Dans une salle du Château · Saint-Pal-de-Chalencon
Informations pratiques
Exposition de photos Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Dans une salle du Château Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Les Amis de St-Pal proposent de découvrir une exposition de photos dans une salle du Château de St-Pal de Chalencon sur le thème de Saint-Pal au début du XXème siècle
Dans une salle du Château place Bertrand de Chalencon 43500 Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Les Amis de St-Pal proposent de découvrir une exposition de photos dans une salle du Château de St-Pal de Chalencon sur le thème de Saint-Pal au début du XXème siècle
OTIMVR
À voir aussi à Saint-Pal-de-Chalencon (Haute-Loire)
- Journées du patrimoine Exposition de photos de Saint-Pal au début du XXème siècle Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Saint-Pal sous Louis Philippe centre historique Saint-Pal-de-Chalencon 19 septembre 2026
- Visite guidée : Saint-Pal sous Louis Philippe, Place Bertrand de Chalencon, Saint-Pal-de-Chalencon 19 septembre 2026
- Mois de la Rando autour de Saint Pal de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 2 octobre 2026
- Mois de la rando rando lecture place truchard Dumolin Saint-Pal-de-Chalencon 5 octobre 2026