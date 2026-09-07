Exposition de photos, Dans une salle du Château, Saint-Pal-de-Chalencon

Informations pratiques

Exposition de photos Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Dans une salle du Château Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les Amis de St-Pal proposent de découvrir une exposition de photos dans une salle du Château de St-Pal de Chalencon sur le thème de Saint-Pal au début du XXème siècle

Dans une salle du Château place Bertrand de Chalencon 43500 Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Les Amis de St-Pal proposent de découvrir une exposition de photos dans une salle du Château de St-Pal de Chalencon sur le thème de Saint-Pal au début du XXème siècle

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