Visite guidée : Saint-Pal sous Louis Philippe, Place Bertrand de Chalencon, Saint-Pal-de-Chalencon

Informations pratiques

Visite guidée : Saint-Pal sous Louis Philippe Samedi 19 septembre, 15h00 Place Bertrand de Chalencon Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Amis de Saint Pal proposent une visite commentée du bourg, ses maisons et ses habitants en 1843.

Place Bertrand de Chalencon 43500 Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Les Amis de Saint Pal proposent une visite commentée du bourg, ses maisons et ses habitants en 1843.

Office de tourisme Marches du Velay Rochebaron