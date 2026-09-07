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Visite guidée : Saint-Pal sous Louis Philippe, Place Bertrand de Chalencon, Saint-Pal-de-Chalencon

samedi 19 septembre 2026 · Place Bertrand de Chalencon · Saint-Pal-de-Chalencon

Visite guidée : Saint-Pal sous Louis Philippe, Place Bertrand de Chalencon, Saint-Pal-de-Chalencon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Bertrand de Chalencon
Adresse
43500 Saint-Pal-de-Chalencon
Ville
43500 Saint-Pal-de-Chalencon
Département
Haute-Loire

Visite guidée : Saint-Pal sous Louis Philippe Samedi 19 septembre, 15h00 Place Bertrand de Chalencon Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Amis de Saint Pal proposent une visite commentée du bourg, ses maisons et ses habitants en 1843.

Place Bertrand de Chalencon 43500 Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Les Amis de Saint Pal proposent une visite commentée du bourg, ses maisons et ses habitants en 1843.

Office de tourisme Marches du Velay Rochebaron

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