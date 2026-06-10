Informations pratiques

Levroux

Exposition de photos participatives JEP 2026

1 Rue Gallieni Levroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de photos participatives.

Venez découvrir le regard des habitants sur leur territoire à travers une exposition de photographies participatives. Cette exposition met en lumière des clichés réalisés dans le cadre du concours photo, offrant une diversité de points de vue, de paysages et de scènes de vie qui valorisent le patrimoine et la richesse de notre territoire.

Rendez-vous à la Chapelle de l’Hôpital, 1 rue Gallieni à Levroux, le samedi 19 et le dimanche 20, de 9h30 à 17h. L’entrée est libre.

Une belle occasion de partager un moment convivial, d’admirer le talent des participants et de célébrer notre territoire à travers l’objectif de ses habitants. .

1 Rue Gallieni Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 88 20 tourisme@levroux.fr

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English :

Participatory Photo Exhibition.

L’événement Exposition de photos participatives JEP 2026 Levroux a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Levroux