Exposition de photos sur les travaux de la cathédrale de Rodez, Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Exposition de photos sur les travaux de la cathédrale de Rodez 19 et 20 septembre Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les photos en noir et blanc de Christian Bousquet nous plongent au cœur du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Rodez et dévoilent les gestes précis des compagnons, les matières et les visages des restaurateurs qui redonnent vie à cet édifice appartenant à l’État.

Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est établie au sein d’hôtels particuliers érigés sur le site autrefois occupé par la résidence des évêques de Maguelone. Celle-ci fut complètement détruite pendant les guerres de Religion. Le cœur des bâtiments repose sur un petit hôtel particulier construit vers 1636, connu sous le nom d’hôtel de Grave, qui représente l’un des exemples emblématiques de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. De cette époque, subsistent l’entrée d’origine (remaniée au XIXe siècle) avec son « frontispice » de style maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, ainsi que quelques éléments du grand escalier et du palier reposant sur une structure nervurée présentant une esthétique gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Les photos en noir et blanc de Christian Bousquet nous plongent au cœur du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Rodez et dévoilent les gestes précis des compagnons, les matières et…

©Bousquet