Exposition de pièces en kelsch Journées Européennes du Patrimoine Saint-Louis
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Exposition de pièces en kelsch Journées Européennes du Patrimoine
3 rue Saint-Jean Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette année, l’exposition sera complétée par quelques belles pièces en kelsch, le traditionnel tissu d’Alsace nappes, torchons, draps, rideaux ou autres objets prêtés par des particuliers. Ce textile fait, en effet, partie intégrante du patrimoine alsacien et témoigne du savoir-faire artisanal de la région. 0 .
3 rue Saint-Jean Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Exposition de pièces en kelsch Journées Européennes du Patrimoine Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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