Lacapelle-Marival

Exposition de Printemps au Château de Lacapelle-Marival la vie des bébés

Château Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22

L'association Art et Patrimoine de Lacapelle vous invite à son exposition de printemps.

Cette exposition est consacrée à l’univers des bébés à travers une collection d’objets anciens et contemporains

L'association Art et Patrimoine de Lacapelle vous invite à son exposition de printemps.

Cette exposition est consacrée à l’univers des bébés à travers une collection d’objets anciens et contemporains. Le public pourra découvrir des poupées conçues pour le cinéma, des landaus, berceaux et lits dont certains datent du XVIIIe siècle, ainsi que des jouets anciens et des voitures à pédales. Cette présentation met en lumière l’évolution des objets liés à la petite enfance et propose une approche à la fois historique et ludique.

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Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 86 70 06 28 artetp46120@gmail.com

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English :

L’association Art et Patrimoine de Lacapelle invites you to its spring exhibition.

This exhibition is dedicated to the world of babies through a collection of antique and contemporary objects

L’événement Exposition de Printemps au Château de Lacapelle-Marival la vie des bébés Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Lacapelle Marival