Exposition de Printemps au Château de Lacapelle-Marival la vie des bébés Lacapelle-Marival
Exposition de Printemps au Château de Lacapelle-Marival la vie des bébés Lacapelle-Marival samedi 25 avril 2026.
Lacapelle-Marival
Exposition de Printemps au Château de Lacapelle-Marival la vie des bébés
Château Lacapelle-Marival Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22
L'association Art et Patrimoine de Lacapelle vous invite à son exposition de printemps.
Cette exposition est consacrée à l’univers des bébés à travers une collection d’objets anciens et contemporains
L'association Art et Patrimoine de Lacapelle vous invite à son exposition de printemps.
Cette exposition est consacrée à l’univers des bébés à travers une collection d’objets anciens et contemporains. Le public pourra découvrir des poupées conçues pour le cinéma, des landaus, berceaux et lits dont certains datent du XVIIIe siècle, ainsi que des jouets anciens et des voitures à pédales. Cette présentation met en lumière l’évolution des objets liés à la petite enfance et propose une approche à la fois historique et ludique.
.
Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 86 70 06 28 artetp46120@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’association Art et Patrimoine de Lacapelle invites you to its spring exhibition.
This exhibition is dedicated to the world of babies through a collection of antique and contemporary objects
L’événement Exposition de Printemps au Château de Lacapelle-Marival la vie des bébés Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Lacapelle Marival
À voir aussi à Lacapelle-Marival (Lot)
- Concours de Pêche à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 26 avril 2026
- Concert, festival Lot’harpes à lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 10 mai 2026
- MXGP Grand Prix de France 2026 à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 23 mai 2026
- Marché de créateurs producteurs et spectacle équestre à Lacapelle Marival Lacapelle-Marival 25 mai 2026