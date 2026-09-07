Exposition de reproduction d’œuvres – Musée des Beaux-Arts, JEP 2026 – EHPAD le Missilien, Quimper

Informations pratiques

Exposition de reproduction d’œuvres – Musée des Beaux-Arts 19 et 20 septembre JEP 2026 – EHPAD le Missilien Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Depuis fin 2024, le musée des Beaux-Arts de Quimper est entré dans une phase de travaux jusqu’en 2027. Pendant cette période de fermeture, de nombreuses actions sont organisées hors-les-murs. Le musée propose une plongée dans l’histoire de l’art du XVII e au début du XX e siècle. Ces peintures témoignent de la diversité des collections quimpéroises. Elles illustrent un florilège de bouquets resplendissants, tables garnies, personnages et scènes extérieures fleuries avec tulipes, pivoines ou roses d’autrefois ! Le choix s’est porté principalement sur des artistes français complétés par des peintres hollandais, flamands et un espagnol.

JEP 2026 – EHPAD le Missilien 10 rue d’Orense 29000 Quimper Quimper 29000 Kerfeunteun Finistère Bretagne https://www.fmt.bzh/actualites/exposition-beaux-arts/

Exposition hors les murs

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