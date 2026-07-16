Exposition de Robert Frank, View from Mabou – Les Douches la Galerie, Les Douches la Galerie, Paris

Informations pratiques

Exposition de Robert Frank, View from Mabou – Les Douches la Galerie 5 septembre – 31 octobre Les Douches la Galerie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T19:00:00+01:00

Nous sommes très heureux de présenter, pour la deuxième fois à la galerie, une sélection de photographies de Robert Frank. Après avoir exposé les tirages emblématiques de sa série The Americans, nous souhaitons aujourd’hui mettre en lumière la dimension expérimentale de sa pratique photographique qu’il a initiée à Mabou

À partir du début des années 1970, il travaille intensivement avec le film Polaroid et développe des compositions à images multiples, assemblant et retravaillant des fragments photographiques pour créer de nouvelles configurations. Ce processus de reprise et de recomposition des images au fil du temps est au cœur de son œuvre tardive.

Comme les tirages de The Americans que nous avions précédemment présentés, chacune de ces œuvres porte une dédicace à Sid Kaplan, ami proche de Robert Frank et son tireur de longue date. Leur collaboration fut déterminante dans l’élaboration matérielle des photographies de Frank, et ces inscriptions donnent aux œuvres une résonance singulière, gardant la mémoire d’un lien à la fois intime et professionnel.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Les Douches la Galerie 54 rue Chapon 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Paris Île-de-France +33 (0)9 61 48 92 34 https://lesdoucheslagalerie.com https://instagram.com/lesdoucheslagalerie [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Depuis 2006, Les Douches la Galerie défend une photographie historique et contemporaine, avec une attention particulière pour la photographie documentaire, les expérimentations formelles et les propositions artistiques actuelles qui questionnent la frontière du médium. Représentante exclusive en France des estate de Berenice Abbott, Arlene Gottfried, Hervé Guibert, Ernst Haas et Vivian Maier, Les Douches la Galerie accompagne également des artistes vivants dans la reconnaissance de leur œuvre en France et à l’étranger.

À travers plus de soixante expositions monographiques et collectives et un fonds riche de plus de 4 000 photographies, Les Douches la Galerie propose une vaste sélection d’œuvres du début du 20e siècle à aujourd’hui, dans un souci constant d’excellence du tirage. Engagée dans la valorisation des artistes et estate représentés, Les Douches la Galerie accompagne les institutions muséales comme les collectionneurs privés, qu’ils soient aguerris ou novices, dans la constitution de leurs collections. Membre de l’AIPAD (Association of International Photography Art Dealers), Les Douches la Galerie participe à des foires internationales telles que Paris Photo et l’AIPAD Show New York Métro Arts et Métiers (M3, M11), Rambuteau (M11)

Parking Indigo Paris Saint-Martin – rue Saint-Martin – 75003 Paris

Nous sommes très heureux de présenter, pour la deuxième fois à la galerie, une sélection de photographies de Robert Frank. Après avoir exposé les tirages emblématiques de sa série The Americans, nous…

©Arnaud Mareels