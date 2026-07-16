Exposition de Sabatina Leccia, Habiter le silence – Galerie XII, Galerie XII, Paris

Informations pratiques

Exposition de Sabatina Leccia, Habiter le silence – Galerie XII 2 – 26 septembre Galerie XII Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T14:00:00+02:00 – 2026-09-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Galerie XII Paris est heureuse d’annoncer la première exposition personnelle de Sabatina Leccia, dans le prolongement de ses récentes expositions institutionnelles au FRAC Corsica et au Centre d’art Una Volta.

C’est sans doute du silence de l’atelier et de de son processus de création méditatif que les visions poétiques de Sabatina Leccia émergent à la surface. Visions qu’elle matérialise en photographies, en dessin ou en vidéo. Visions empreintes de cette sensibilité textile, héritée de ses grand-mères, et qui lui est chère. Avec ses aiguilles, point par point, l’artiste constelle le réel pour apporter toujours plus d’émerveillement, de beauté et de lumière dans ce monde-là.

Pour cette première exposition personnelle à la Galerie XII, l’artiste réunit dessins, photographies et compositions récentes, révélant une continuité profonde entre les médiums : une même attention au fragile, à l’invisible, à ce qui affleure sous la surface.

Une sensibilité nourrie aussi de ses longues heures à travailler point par point en silence. De ce temps long, suspendu face au chaos du monde, naît une inspiration qui vient des profondeurs et qui permet à l’artiste d’accéder à l’épaisseur de ses rêves, de ses souvenirs, à « ses germinations intimes » . Dans ce silence il y a aussi, sans doute, une quête éternelle pour chercher la lumière intérieure, chercher ce soleil qui apaise et soigne.

Sabatina Leccia propose une déambulation sensible, une manière de s’offrir un moment suspendu à la lisière du soleil et de la nuit, une invitation à se saisir de ses images pour, à notre tour, prendre le temps d’habiter nos silences.

Pour sa première exposition personnelle en galerie, Sabatina Leccia réunit un ensemble d’oeuvres réalisées au cours des six dernières années, offrant une lecture transversale de sa pratique.

Tel une fresque chronologique déployée sur les murs, ses dessins — petits formats principalement monochromes — ponctuent l’accrochage et témoignent de ses premières recherches plastiques.

Autour, des oeuvres récentes qui témoignent de son attention portée à la matière et au geste, dont elle célèbre l’héritage familial avec ses outils de brodeuse.

Des photographies aux teintes irréelles, mais aussi des oeuvres textile – lin ou organza – qui flottent dans l’espace.

Artiste plasticienne, Sabatina Leccia présente également une installation de polaroids, point de départ de ses oeuvres hybrides et de ses expérimentations.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie XII 14 rue des Jardins Saint Paul, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33 (0)1 42 78 24 21 https://www.galeriexii.com/fr https://www.instagram.com/galerie_xii/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Fondée en 2007 par Valérie-Anne Giscard d’Estaing, la Galerie XII s’articule autour de deux grands axes.

D’une part, elle défend une photographie narrative contemporaine, qui place l’image au service du récit et de la mise en scène du réel ou de l’imaginaire. D’autre part, elle accompagne l’émergence de nouvelles écritures photographiques, où le médium dialogue avec d’autres disciplines — peinture, dessin, collage, broderie, tissage, arts textiles, sculpture ou vidéo — pour repousser les frontières de la représentation et redéfinir la notion même d’image.

Les artistes émergents et confirmés avec lesquels la galerie collabore sont présentés aussi bien dans ses espaces d’exposition que dans des expositions institutionnelles ou lors de foires internationales, reflétant ainsi la richesse et la diversité de ces approches.

En 2018, la Galerie XII ouvre un espace à Santa Monica, en Californie, au cœur d’une scène artistique en plein essor. Sa vocation y est de valoriser les artistes européens comme les artistes américains, à travers des expositions personnelles et collectives.

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art et de l’AIPAD, la Galerie XII développe des collaborations avec des commissaires d’exposition et des institutions, affirmant son rôle d’acteur significatif dans le paysage de la photographie contemporaine. Taxi ou Uber

Métro Saint-Paul (M1), Sully-Morland (M7sortie quai des Célestins)

Bus : Saint-Paul

Velib: rue Saint-Paul

Galerie XII Paris est heureuse d’annoncer la première exposition personnelle de Sabatina Leccia, dans le prolongement de ses récentes expositions institutionnelles au FRAC Corsica et au Centre d’art …

©Sabatina Leccia Les Vestiges de mes souvenirs [enfant], 2026 Techniques mixtes. Impression pigmentaire sur papier calque. Perforations à l’aiguille. 50x70cm. Oeuvre unique. Copyright Sabatina Leccia Courtesy Galerie XII