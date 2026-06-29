EXPOSITION DE SCULPTURE Meyrueis
EXPOSITION DE SCULPTURE Meyrueis lundi 29 juin 2026.
Meyrueis
EXPOSITION DE SCULPTURE
Rue Saint-Blaise Meyrueis Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-29
Bernard Amasse, habitant sur les contreforts du Mont Aigoual entre Cévennes et Causse Noir dans le petit village de Camprieu est un artiste sculpteur. Sculpteur autodidacte, il travaille le bois, la pierre et le bronze donnant à ses œuvres le reflet d’ondes musicales à des corps féminins.
Bernard Amasse, habitant sur les contreforts du Mont Aigoual entre Cévennes et Causse Noir dans le petit village de Camprieu est un artiste sculpteur.
Sculpteur autodidacte, il travaille le bois, la pierre et le bronze donnant à ses œuvres le reflet d’ondes musicales à des corps féminins. .
Rue Saint-Blaise Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
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English :
Bernard Amasse, who lives in the foothills of Mont Aigoual between the Cévennes and the Causse Noir in the small village of Camprieu, is a sculptor. A self-taught sculptor, he works with wood, stone, and bronze, imbuing his works with the reflection of musical waves in the forms of the female body.
L’événement EXPOSITION DE SCULPTURE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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