Exposition de sculpture sur bois L. de Maisonneuve Salle Gothique Vezelay Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Exposition de sculpture sur bois L. de Maisonneuve

Salle Gothique Vezelay 24 rue St-Pierre Vézelay Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-27

Exposition des oeuvres de Loic de maisonneuve dans la salle Gothique.

Loïc de Maisonneuve est un sculpteur sur bois français autodidacte.

Enchanté par la matière bois, sa douceur, son toucher et ses lignes, Loïc est depuis captivé par cette matière vivante. En tant que chercheur, il cherche continuellement de nouvelles façons de valoriser son art, comprenant que travailler le bois signifie s’adapter à son histoire et à ses caractéristiques uniques pour se fondre avec lui, le magnifier et le faire vibrer.

Déclaration:

J’ai toujours vécu en contact étroit avec la nature. Pour moi, travailler le bois, c’est se connecter au voyage de la vie. J’aime plonger dans les vagues des cernes annuels, redécouvrir la puissance des éléments et y placer mon histoire personnelle, pour qu’elle entre en résonance avec cette matière première. Parfois je colore mes pièces, non pas pour la cacher mais pour la révéler, pour accéder à une nouvelle dimension. Le bois est alors une passerelle entre la matière et ce qui s’y cache. Pour moi, sculpter le bois est une ode à la nature, aux éléments, aux paysages naturels et intérieurs là où l’être humain trouve sa place dans une espace qui le transcende, où, l’espace d’un instant, on s’oublie pour retrouver sa vérité intérieure. .

Salle Gothique Vezelay 24 rue St-Pierre Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 45 17 08 mldm@laposte.net

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English : Exposition de sculpture sur bois L. de Maisonneuve

L’événement Exposition de sculpture sur bois L. de Maisonneuve Vézelay a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay