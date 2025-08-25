Exposition de sculptures de Valérie Fancini Le Blanc

Exposition de sculptures de Valérie Fancini

Exposition de sculptures de Valérie Fancini Le Blanc samedi 27 juin 2026.

Exposition de sculptures de Valérie Fancini

4 Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Sculpture de Valérie Fancini
  .

4 Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 36 33  expo.leblanc@gmail.com

English :

Sculpture by Valérie Fancini

German :

Skulptur von Valérie Fancini

Italiano :

Scultura di Valérie Fancini

Espanol :

Escultura de Valérie Fancini

L’événement Exposition de sculptures de Valérie Fancini Le Blanc a été mis à jour le 2025-08-25 par Destination Brenne