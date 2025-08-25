Exposition de sculptures de Valérie Fancini Le Blanc
Exposition de sculptures de Valérie Fancini
4 Rue du Moulin Le Blanc Indre
Début : Samedi 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
2026-06-27
Sculpture de Valérie Fancini
4 Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 36 33 expo.leblanc@gmail.com
English :
Sculpture by Valérie Fancini
German :
Skulptur von Valérie Fancini
Italiano :
Scultura di Valérie Fancini
Espanol :
Escultura de Valérie Fancini
