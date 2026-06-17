Exposition de sculptures Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges samedi 11 juillet 2026.

Saint-Dié-des-Vosges

Exposition de sculptures

Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cloître de la cathédrale Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les artistes du Grand Est, principalement vosgiens, mais aussi lorrains et alsaciens, exposent leurs œuvres. Présence des membres de l’association pour vous renseigner sur les artistes.Tout public

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Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cloître de la cathédrale Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 12 92 93 30 brigitteoudot.bo@gmail.com

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English :

Artists from the Grand Est region—primarily from the Vosges, but also from Lorraine and Alsace—are exhibiting their works. Members of the association will be on hand to provide information about the artists.

L’événement Exposition de sculptures Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES