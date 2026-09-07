UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Senlis

Exposition de Senlis Quilts ‘Flower Power’, Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé, Senlis

samedi 26 septembre 2026 · Prieuré Saint-Maurice - Entrée au fond de l'impasse Baumé · Senlis

Exposition de Senlis Quilts ‘Flower Power’, Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé, Senlis

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Prieuré Saint-Maurice - Entrée au fond de l'impasse Baumé
Adresse
Impasse Baumé, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Entrée libre

Exposition de Senlis Quilts ‘Flower Power’ 26 et 27 septembre Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons notre nouvelle exposition de patchworks, sur le thème du pouvoir des fleurs (en référence au mouvement pacifique ‘Flower Power’ des années 60/70). De multiples styles et techniques de représentation des fleurs vous seront proposés . Seront également exposées, les créations personnelles et une mosaïque collective, réalisées ces deux dernières années.

Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé Impasse Baumé, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Célébrons le pouvoir des fleurs avec nos patchworks fleuris de styles variés et nos créations des deux dernières années. Patchworks-quilts-création textile-motifs floraux-association de Senlis-exposition

Sophie Mariani

À voir aussi à Senlis (Oise)