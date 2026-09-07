Exposition de Senlis Quilts ‘Flower Power’, Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé, Senlis
samedi 26 septembre 2026 · Prieuré Saint-Maurice - Entrée au fond de l'impasse Baumé · Senlis
Informations pratiques
Exposition de Senlis Quilts ‘Flower Power’ 26 et 27 septembre Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons notre nouvelle exposition de patchworks, sur le thème du pouvoir des fleurs (en référence au mouvement pacifique ‘Flower Power’ des années 60/70). De multiples styles et techniques de représentation des fleurs vous seront proposés . Seront également exposées, les créations personnelles et une mosaïque collective, réalisées ces deux dernières années.
Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé Impasse Baumé, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Célébrons le pouvoir des fleurs avec nos patchworks fleuris de styles variés et nos créations des deux dernières années. Patchworks-quilts-création textile-motifs floraux-association de Senlis-exposition
Sophie Mariani
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