Exposition DE Socheata CANTO-AING, CLARIFIE LE COEUR DISPERSE LE FEU POLLEN Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Exposition DE Socheata CANTO-AING, CLARIFIE LE COEUR DISPERSE LE FEU

POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Croyances populaires et rituels transmis ou inventés qui nous relient aux autres, à travers le symbole du forsythia et une collecte d’histoires, de gestes et d’objets porteurs d’espoir, de mémoire et de résistance.

Vernissage le vendredi 17 juillet 2026 à 18h30.

J’ai été accueillie en résidence à Monflanquin de février à mai 2026. Durant mon séjour, je me suis intéressée aux croyances populaires, celles qui nous portent chance et prennent soin de nos proches. J’ai collecté des gestes intimes, familiaux, culturels, inventés ou religieux, pour chercher ce brin d’espérance comme un désir de s’accrocher à des signes réconfortants qui permettent de résister. Des croyances qui ont été transmises par des proches, et qui permettent de raviver leurs souvenirs en prolongeant leurs actes.

Le premier élément récolté a été le forsythia, une plante qu’on retrouve beaucoup dans le paysage du Lot-et-Garonne et qui fleurit à la fin de l’hiver. Ses fleurs jaunes comme l’or, sont comme des soleils qui annoncent l’arrivée du printemps. C’est une plante qui vient des montagnes d’Asie .

Vernissage le vendredi 17 juillet 2026 à 18h30. .

POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 contact@pollen-monflanquin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition DE Socheata CANTO-AING, CLARIFIE LE COEUR DISPERSE LE FEU

Folk beliefs and rituals—whether passed down or invented—that connect us to one another, through the symbol of forsythia and a collection of stories, gestures, and objects that embody hope, memory, and resilience.

Opening reception on Friday, July 17, 2026, at 6:30 p.m.

L’événement Exposition DE Socheata CANTO-AING, CLARIFIE LE COEUR DISPERSE LE FEU Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Bastides