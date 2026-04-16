Exposition de Sophie Németh, Edwige Ambroise et Sylvie Talon et Patrick Deschepper Eglise de Valette Lougratte
Exposition de Sophie Németh, Edwige Ambroise et Sylvie Talon et Patrick Deschepper Eglise de Valette Lougratte vendredi 28 août 2026.
Lougratte
Exposition de Sophie Németh, Edwige Ambroise et Sylvie Talon et Patrick Deschepper
Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:30:00
fin : 2026-09-03 12:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.
Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les créations de Sophie Németh , Edwige Ambroise et Sylvie Talon et Patrick Deschepper.
Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.
Durant cette semaine d’exposition, venez découvrir les créations de Sophie Németh (installations textiles l’Art du Feutre), Edwige Ambroise et Sylvie Talon (œuvres aux crayons de couleur), Patrick Deschepper (sculptures sur bois). .
Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com
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English : Exposition de Sophie Németh, Edwige Ambroise et Sylvie Talon et Patrick Deschepper
Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.
During this week of exhibitions, come and discover the creations of Sophie Németh , Edwige Ambroise and Sylvie Talon and Patrick Deschepper.
L’événement Exposition de Sophie Németh, Edwige Ambroise et Sylvie Talon et Patrick Deschepper Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
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