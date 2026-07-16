Exposition de véhicules anciens, esplanade Langlois, av Roosevelt 13600 LA CIOTAT, La Ciotat

Informations pratiques

Exposition de véhicules anciens 19 et 20 septembre esplanade Langlois, av Roosevelt 13600 LA CIOTAT Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de véhicules anciens et parades dans la ville

esplanade Langlois, av Roosevelt 13600 LA CIOTAT 13600 LA CIOTAT AVENUE COLONEL BELTRAME La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0612772812 https://ecuriesoleilclassic.fr/ https://www.facebook.com/ecuriesoleilclassic Rassemblement des véhicules anciens agés tous de 30 ans et plus. Il s’agit d’un patrimoine industriel automobile, en péril, que les particuliers et associations, restaurent pour les sauver

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