Exposition de véhicules anciens, esplanade Langlois, av Roosevelt 13600 LA CIOTAT, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · esplanade Langlois, av Roosevelt 13600 LA CIOTAT · La Ciotat
Informations pratiques
Exposition de véhicules anciens 19 et 20 septembre esplanade Langlois, av Roosevelt 13600 LA CIOTAT Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de véhicules anciens et parades dans la ville
esplanade Langlois, av Roosevelt 13600 LA CIOTAT 13600 LA CIOTAT AVENUE COLONEL BELTRAME La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0612772812 https://ecuriesoleilclassic.fr/ https://www.facebook.com/ecuriesoleilclassic Rassemblement des véhicules anciens agés tous de 30 ans et plus. Il s’agit d’un patrimoine industriel automobile, en péril, que les particuliers et associations, restaurent pour les sauver
Exposition de véhicules anciens et parades dans la ville
À voir aussi à La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
- Concert La Nuit par Lola & Guests Théâtre de La Mer La Ciotat 16 juillet 2026
- 31ème Festival Musique en Vacances La Ciotat 18 juillet 2026
- Bal des pompiers de La Ciotat et Ceyreste Esplanade Langlois La Ciotat 18 juillet 2026
- 13ème Festival Créole Karaïb Plage La Ciotat 23 juillet 2026
- Festival Orgues & Cinéma Quai Ganteaume La Ciotat 1 août 2026