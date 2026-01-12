Exposition de véhicules et motos anciennes

Mantelot Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Exposition de véhicules anciens à Mantelot, le 6 septembre, à Châtillon-sur-Loire cette exposition de voitures anciennes rutilantes attire toujours beaucoup de monde. Ces modèles du siècle dernier, voire même de celui d’avant font le bonheur des visiteurs passionnés ou simplement admiratifs.

Exposition de véhicules anciens, le 6 septembre, à Châtillon-sur-Loire cette exposition de voitures anciennes rutilantes attire toujours beaucoup de monde. Ces modèles du siècle dernier, voire même de celui d’avant font le bonheur des visiteurs passionnés ou simplement admiratifs. Belle rencontre de Renault 4L, Tractions Avant Citroën, 2CV, motos, etc… sur ce site exceptionnel du bassin de Mantelot, où le souvenir du passé éclaire le présent. Buvette et restauration sur place. .

Mantelot Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 animations.chatillonsurloire@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vintage car show at Mantelot, September 7, Châtillon-sur-Loire: this gleaming vintage car show is always a big draw. These models from the last century, or even the one before that, delight visitors who are either enthusiasts or simply admirers.

L’événement Exposition de véhicules et motos anciennes Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-29 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX