Exposition de voitures anciennes, de collection et d’exception, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine

Informations pratiques

Exposition de voitures anciennes, de collection et d’exception 19 et 20 septembre Château du Mesnil Voysin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de voitures anciennes, de collection et d’exception

Plus d’une quinzaine de marques représentées par plus de soixante voitures, si le temps s’y prête.

Certains exposants peuvent proposer des baptêmes.

Les possesseurs de véhicules de collection peuvent passer nous voir, ils seront les bienvenus ! Le parc peut acceuillir plus de 200 voitures en exposition.

Renseignements :

Francis : 06 27 31 35 73

Laurent : 07 72 04 53 44

Frédéric : 06 73 66 99 74

Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 06 73 66 99 74 Château classé au titre des monuments historiques RER C gare de Lardy ou de Bouray (2 bons kilomètres à pied) ou en voiture depuis la N20 sortie Arpajon puis direction la Ferté Alais, puis Bouray et Lardy.

Exposition de voitures anciennes et de collection

© F. MARTIN