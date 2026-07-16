Exposition de Yentel Alber, Les torsions du réel – Galerie Cécile Dufay, Galerie Cécile Dufay, Paris

Informations pratiques

Exposition de Yentel Alber, Les torsions du réel – Galerie Cécile Dufay 22 avril – 23 mai 2027 Galerie Cécile Dufay Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-22T14:30:00+02:00 – 2027-04-22T19:00:00+02:00

Fin : 2027-05-23T14:30:00+02:00 – 2027-05-23T19:00:00+02:00

Yentel Alber, photographe plasticienne Suisse et Française, a obtenu le prix Cécile Dufay lors du Salon Figuration Critique 2025. Cette exposition est le résultat de cette distinction. Elle constitue la première exposition personnelle en galerie de l’artiste à Paris, et présente un choix récent de ses « dystophotographies ». A la fois dystopiques dans leur univers et étonnamment humaines dans leur fabrication, elles constituent des photo-montages, collages digitaux entièrement pensés par l’humain. Pas d’IA dans la fabrication ni la conception, mais un travail de recherche tenant purement à l’imaginaire noir et hallucinatoire, mais aussi drôle et sensuel de l’artiste, particulièrement singulier. Les images finalement crées, d’une étonnante profondeur, sont peaufinées à l’extrême, et tiennent davantage d’une peinture de Jérôme Bosch ou de Salvador Dali que d’un art purement virtuel. La distorsion entre vrai et faux, réel et virtuel est intégrée et profondément appropriée par la main digitale de la photographe. Usant d’un medium dès le départ « artificiel », la photographie, elle le réintègre comme « naturel » face aux nouvelles technologies, l’intégrant à l’oeil humain, et à la main. S’ensuit une distorsion du réel qui modifie l’univers visuel de l’artiste et le nôtre, et dynamite la notion de vérité. Pour une vision absolument subjective. Cette exposition est agrémentée de sculptures en céramique de Philippe Ringot.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Cécile Dufay 78 avenue de Suffren, 75015 Paris Paris 75007 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France +33 6 18 50 06 82 https://galeriececiledufay.fr https://www.instagram.com/galeriec.dufay/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La galerie Cécile Dufay développe une ligne éditoriale sensible, alliant puissance expressive et singularité esthétique. Ouverte en avril 2020, elle compte essentiellement des artistes arrivés à maturité, pour l’essentiel de la scène française, pour la moitié des femmes, et présente une appétence particulière pour les univers poétiques ou surréels et les recherches alimentées par une expérience spirituelle. Métro la Motte Picquet, Parking Champ de Mars, accessible PMR, Bus 80, 82

Yentel Alber, photographe plasticienne Suisse et Française, a obtenu le prix Cécile Dufay lors du Salon Figuration Critique 2025. Cette exposition est le résultat de cette distinction. Elle constitue…

©Courtoisie Galerie Cécile Dufay et Yentel Alber