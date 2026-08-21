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Exposition décadrée Clusius, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur) · Arras

Exposition décadrée Clusius, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur)
Adresse
Jardin de la Légion d'Honneur - 62000 Arras
Ville
62000 Arras
Département
Pas-de-Calais

Exposition décadrée Clusius 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

A l’occasion du 500ème anniversaire de Charles de l’Ecluse, dit Clusius, natif d’Arras, la ville célèbre ce botaniste exceptionnel. En attendant la réouverture complète de l’abbaye Saint-Vaast en 2030, une exposition décadrée présente une sélection de reproductions d’oeuvres méconnues, issues des réserves du musée des Beaux-Arts et du fonds patrimonial de la médiathèque.

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
A l’occasion du 500ème anniversaire de Charles de l’Ecluse, dit Clusius, natif d’Arras, la ville célèbre ce botaniste exceptionnel. En attendant la réouverture complète de l’abbaye Saint-Vaast en une…

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