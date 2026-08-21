Exposition décadrée Clusius, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

Exposition décadrée Clusius 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

A l’occasion du 500ème anniversaire de Charles de l’Ecluse, dit Clusius, natif d’Arras, la ville célèbre ce botaniste exceptionnel. En attendant la réouverture complète de l’abbaye Saint-Vaast en 2030, une exposition décadrée présente une sélection de reproductions d’oeuvres méconnues, issues des réserves du musée des Beaux-Arts et du fonds patrimonial de la médiathèque.

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

A l’occasion du 500ème anniversaire de Charles de l’Ecluse, dit Clusius, natif d’Arras, la ville célèbre ce botaniste exceptionnel. En attendant la réouverture complète de l’abbaye Saint-Vaast en une…

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