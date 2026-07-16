Exposition d’Éléa-Jeanne Schmitter, lauréate de la Résidence Incertitude 2026, Le Château d’Eau, Toulouse

Informations pratiques

Exposition d’Éléa-Jeanne Schmitter, lauréate de la Résidence Incertitude 2026 5 mai – 4 juillet 2027 Le Château d’Eau Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-05T11:00:00+02:00 – 2027-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2027-07-04T11:00:00+02:00 – 2027-07-04T18:00:00+02:00

La caractérisation et la maîtrise de l’incertitude sont des problématiques fondamentales en sciences, et notamment dans les domaines des mathématiques, de la physique et de l’informatique. Chaque année et à la suite d’un appel à candidatures, un·e photographe est invité·e à construire un projet de création photographique sur le thème de l’incertitude, dans le cadre d’une résidence de 4 à 6 semaines au sein de l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT). La Résidence Incertitude est portée par l’IRIT (unité mixte de recherche du CNRS) et l’association Freelens. Elle donne lieu chaque année à une exposition et à l’édition d’un livre aux éditions sun/sun.

L’exposition présente les travaux d’Éléa-Jeanne Schmitter, lauréate de l’édition 2026. Ce troisième volet de son projet What Remains explore l’incertitude à travers le passage d’un message d’un état à un autre, d’une intelligence à une autre, d’une technologie à une autre. Le projet s’intéresse à ce qui se transforme, disparaît, subsiste ou résiste dans l’acte de transmission. Initié à partir des Plaques Pioneer embarquées à bord des sondes du même nom dans les années 70 et destinées à une éventuelle intelligence extraterrestre, il interroge la fragilité de la communication lorsque le sens se déplace à travers le temps, la matière, la perception et l’interprétation. À travers la photographie, le son, la collecte de témoignages et l’altération de systèmes visuels, le travail examine ce qu’il reste d’une intention une fois qu’elle est traduite, détériorée, réinterprétée ou séparée de son contexte d’origine. Plutôt que d’envisager la transmission comme un acte stable, le projet l’aborde comme un espace d’incertitude, où le bruit, l’absence, la distorsion et la transformation deviennent constitutifs du sens lui-même.

Direction artistique: Ingrid Milhaud, iconographe et directrice photo.

Directeur de la Résidence Incertitude: Cédric Févotte, directeur de recherche CNRS à l’IRIT.

Le Château d’Eau Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0534245235 https://chateaudeau.toulouse.fr [{« link »: « https://www.freelens.fr/incertitude/ »}, {« link »: « https://eleajeanneschmitter.format.com/ »}] La galerie Le Château d’Eau est un lieu d’expositions et d’événements de photographie à Toulouse.

La caractérisation et la maîtrise de l’incertitude sont des problématiques fondamentales en sciences, et notamment dans les domaines des mathématiques, de la physique et de l’informatique. Chaque et …

© Éléa-Jeanne Schmitter