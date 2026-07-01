Exposition des artisans d’art à Laon, Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon, Laon

Informations pratiques

Exposition des artisans d’art à Laon 19 et 20 septembre Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison des Métiers d’Art de Picardie vous accueillera tout le week-end en vous proposant expo de créations, rencontres avec les artisans et démonstrations (gravure, tapisserie, maroquinerie, ébénisterie plumasserie, marqueterie de paille et filage de verre au chalumeau).

Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France

La Maison des Métiers d’Art de Picardie vous accueillera tout le week-end en vous proposant expo de créations, rencontres avec les artisans et démonstrations (gravure, tapisserie, maroquinerie, de et…

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