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Exposition des artistes Maria Graham et Gregory Pelizzari Salle d’Aquitaine Monflanquin

Exposition des artistes Maria Graham et Gregory Pelizzari Salle d’Aquitaine Monflanquin

Exposition des artistes Maria Graham et Gregory Pelizzari Salle d’Aquitaine Monflanquin lundi 17 août 2026.

Lieu : Salle d'Aquitaine

Adresse : Place des Arcades

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 17 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Monflanquin

Exposition des artistes Maria Graham et Gregory Pelizzari

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :
2026-08-17

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.
Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures des artistes Gregory Pelizzari et de Maria Graham
L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.
Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures des artistes Gregory Pelizzari et de Maria Graham   .

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   info@gem47.fr

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English : Exposition des artistes Maria Graham et Gregory Pelizzari

The G.E.M. association and its Arts plastiques section offer exhibitions throughout the season.
During this week, the Salle d’Aquitaine invites you to admire the paintings of artists Gregory Pelizzari and Maria Graham

L’événement Exposition des artistes Maria Graham et Gregory Pelizzari Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides

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