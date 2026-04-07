Exposition des artistes Patrick Rolland, Serge Perreaudeau et Jean Claude Freling Salle d’Aquitaine Monflanquin

Monflanquin

Exposition des artistes Patrick Rolland, Serge Perreaudeau et Jean Claude Freling

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures des artistes Patrick Rolland, Serge Perreaudeau et Jean Claude Freling.

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures des artistes Patrick Rolland, Serge Perreaudeau et Jean Claude Freling. .

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@gem47.fr

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English : Exposition des artistes Patrick Rolland, Serge Perreaudeau et Jean Claude Freling

The G.E.M. association and its Arts plastiques section offer exhibitions throughout the season.

This week, the Salle d’Aquitaine invites you to admire the paintings of artists Patrick Rolland, Serge Perreaudeau and Jean Claude Freling.

L’événement Exposition des artistes Patrick Rolland, Serge Perreaudeau et Jean Claude Freling Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides