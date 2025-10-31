Exposition des ateliers du Chai Le Chai Bonnat

Exposition des ateliers du Chai

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-06-25

Exposition des ateliers du Chai

Du 25 Juin au 17 Juillet

Sur les horaires d’ouverture

Découverte des différentes activités au Chai grâce à une exposition participative des usagers

Gratuit

Entrée libre

–> Le Chai .

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76

English : Exposition des ateliers du Chai

German : Exposition des ateliers du Chai

Italiano :

Espanol : Exposition des ateliers du Chai

L’événement Exposition des ateliers du Chai Bonnat a été mis à jour le 2025-10-31 par Portes de la Creuse en Marche