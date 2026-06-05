Exposition des créations des ateliers du C.C.M.Q. Centre Culturel de Queuleu Metz
Exposition des créations des ateliers du C.C.M.Q. Centre Culturel de Queuleu Metz samedi 6 juin 2026.
Metz
Exposition des créations des ateliers du C.C.M.Q.
Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir les oeuvres réalisées au cours de l’année des Ateliers Peintures et Dessin enfants et adultes du Centre Culturel de Metz Queuleu.Tout public
0 .
Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 65 56 84 secretariat@ccmq.fr
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English :
Come and discover the works created over the course of the year by the children’s and adults’ Painting and Drawing Workshops at the Centre Culturel de Metz Queuleu.
L’événement Exposition des créations des ateliers du C.C.M.Q. Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ
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